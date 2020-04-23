Митрополит УПЦ рассказал, как почтить умерших на Радоницу во время карантина

Главное: В этом году из-за пандемии коронавируса верующие не смогут посетить кладбища, но всегда могут молиться об усопших дома. Об этом сказал митрополит УПЦ.

Детали: Помолиться об умерших на Радоницу — день особого поминовения усопших — можно не только на кладбище, а подать записку накануне в храме или помянуть усопших в домашней молитва. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Поминать усопших Церковь начинает в начале второй недели после Пасхи, на 9-ый день праздника. Это поминовение усопших называется Радоница (как пасхальное радостное провозвестие умершим), в простонародье — Гробки. В этом году это 28 апреля. [...] Однако, из-за введенных карантинных ограничений отсутствует возможность посетить места погребений», — сказал Запорожский митрополит.

Митрополит Лука призвал верующих помянуть умерших в своих молитвах.

«Прошу всех вас в этом году не переживать за то, что не сможете посетить могилы своих близких из-за карантина. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что поминовение усопших не ограничивается уборкой кладбищ и обильной поминальной трапезой у могилы — это второстепенно. Помяните своих близких дома, проявите заботу о их душах. В этот день совершить молитву об упокоении их душ. Церковь учит, что душа усопшего не привязаны к праху, который находится в могиле, а отправляется в мир духовный, где после Суда Божьего определяется ей место либо в Царстве Небесном, либо в муке вечной. Во избежание последнего, Церковь и молит милости у Бога для усопших и просит для них Царство Небесное», — рассказал он.

Владыка Лука сообщил, как помолиться об умерших в храме во время карантина.

«Необходима молитва, которую каждый может совершить в храмах в ближайшие дни. Для этого необходимо прийти в храм заказать заупокойное богослужение (Литургию, панихиду, литию), которое будет отслужено в самый поминальный день (к сожалению, все еще при закрытых дверях), зажечь свечи на панихидном месте. Первые дни (понедельник, вторник) предстоящей недели необходимо начинать с молитвы о умерших, возжигая в память о них домашние лампады и свечи, произнося краткие молитвословия», — сказал архиерей.

Он подытожил, что «этим мы разделим пасхальную радость с нашими умершими и выразим свою молитвенную заботу о их посмертной участи без посещения их могил. Воистину Воскресе Христос!».

В тему: 22 апреля 2020 года митрополит Антоний рассказал, как сохранять спокойствие в сложных ситуациях.