В Александровской больнице кончаются места для больных коронавирусом

Главное: В Александровской клинической больнице Киева кончаются места для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В срочном порядке создаются новые места.

Детали: Койки для больных коронавирусом украинцев в Александровской больнице столицы заканчиваются. Об этом главврач больницы Людмила Антоненко написала на своей страничке в Facebook.

«Места в инфекционных отделениях заканчиваются. По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них — 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 — с пневмонией, 6 — в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет. За выходные дни умерло 2 пациента с COVID-19 с двусторонней полисегментарной пневмонией и хроническими сопутствующими заболеваниями», — написала она, добавив при этом, что сейчас сотрудники учреждения готовят новые места для зараженных.

По ее словам, видимость того, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине не растут — это иллюзия.

«COVID-19 — невидимый враг, который еще может нанести мощный удар», — добавила главврач.

По ее словам, всех расходных материалов и медицинского оборудования врачам хватает, а накануне меценаты предоставили в использование больницы портативную медицинскую капсулу.

В тему: 25 марта СМИ сообщили, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Среди главных требований — отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами и т. д.

Позже президент Украины Владимир Зеленский пообещал отменить приказы об особых условиях лечения первых лиц государства.