Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. Данные на утро 23 апреля

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразилось рекордное количество людей — 578. Всего на сегодняшний день этой заразой болеют 7170 человек.
Детали: За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 578 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 7170 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Отметим, что за минувшие сутки зафиксировали наибольшее число новых случаев коронавируса за все время.
За время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 187 человек, а переболели и полностью выздоровели — 504.
Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Данные о заболеваемости в регионах следующие:
— Винницкая область — 353 случая;
— Волынская область — 188 случаев;
— Днепропетровская область — 186 случаев;
— Донецкая область — 21 случай;
— Житомирская область — 304 случая;
— Закарпатская область — 230 случаев;
— Запорожская область — 146 случаев;
— Ивано-Франковская область — 644 случая;
— Кировоградская область — 258 случаев;
— Киев — 1059 случаев;
— Киевская область — 451 случай;
— Львовская область — 282 случая;
— Луганская область — 27 случаев;
— Николаевская область — 99 случаев;
— Одесская область — 161 случай;
— Полтавская область — 161 случай;
— Ровенская область — 396 случаев;
— Сумская область — 89 случаев;
— Тернопольская область — 499 случаев;
— Харьковская область — 101 случай;
— Херсонская область — 77 случаев;
— Хмельницкая область — 61 случай;
— Черновицкая область — 1140 случаев;
— Черкасская область — 220 случаев;
— Черниговская область — 17 случаев.
В тему: По состоянию на утро 22 апреля этой заразой в Украине болели 6592 человека.