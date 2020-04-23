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Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. Данные на утро 23 апреля

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. Данные на утро 23 апреля

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразилось рекордное количество людей — 578. Всего на сегодняшний день этой заразой болеют 7170 человек.

Детали: За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 578 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Украине выросло до 7170 человек, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Отметим, что за минувшие сутки зафиксировали наибольшее число новых случаев коронавируса за все время.

За время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 187 человек, а переболели и полностью выздоровели — 504.

Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Данные о заболеваемости в регионах следующие:

— Винницкая область — 353 случая;

— Волынская область — 188 случаев;

— Днепропетровская область — 186 случаев;

— Донецкая область — 21 случай;

— Житомирская область — 304 случая;

— Закарпатская область — 230 случаев;

— Запорожская область — 146 случаев;

— Ивано-Франковская область — 644 случая;

— Кировоградская область — 258 случаев;

— Киев — 1059 случаев;

— Киевская область — 451 случай;

— Львовская область — 282 случая;

— Луганская область — 27 случаев;

— Николаевская область — 99 случаев;

— Одесская область — 161 случай;

— Полтавская область — 161 случай;

— Ровенская область — 396 случаев;

— Сумская область — 89 случаев;

— Тернопольская область — 499 случаев;

— Харьковская область — 101 случай;

— Херсонская область — 77 случаев;

— Хмельницкая область — 61 случай;

— Черновицкая область — 1140 случаев;

— Черкасская область — 220 случаев;

— Черниговская область — 17 случаев.

В тему: По состоянию на утро 22 апреля этой заразой в Украине болели 6592 человека.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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