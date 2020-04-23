Епископ УПЦ рассказал, что осознали верующие во время карантина

Главное: Пасха 2020 необычна не только из-за появления онлайн-богослужений, освящения куличей мирянами на дому или священниками в пекарнях. Она необычна с точки зрения литургической, как личной, так и общинной. Об этом рассказал представитель УПЦ епископ Виктор (Коцаба).

Детали: «Пасха 2020 года запомнится всем надолго. Пустые храмы, безлюдные улицы, отсутствие привычных для нас традиций и, наоборот, появление чего-то нового, что грозит стать традицией.

Вместе с тем, эта Пасха необычна не только из-за появления онлайн-богослужений, освящения куличей мирянами на дому или священниками в пекарнях. Она необычна с точки зрения литургической, как личной, так и общинной», — сказал в комментарии для blogs.korrespondent.net глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

Епископ Виктор также объяснил значение слова «Литургия».

«Литургия в переводе с греческого значит „общее дело“. И совершается она с народом и для народа Божьего. Каждый христианин, присутствующий на богослужении, является не только немым свидетелем происходящего, но прямым и гласным его участником. Именно поэтому, апостол Павел называет христиан „народом избранным“, „царственным священством“, „людьми, взятыми в удел“. Литургия — это присутствие Бога среди Своего народа, а ее кульминация — Святое Причастие.

Однако, в этом году в пустых храмах не было причастников. Тогда, можно ли сказать, что Пасхальная Литургия совершилась как „общее дело“? Да, несомненно. И не потому, что многие верующие молились у себя дома, имея возможность поучаствовать в Литургии онлайн, а потому что Церковь не перестала быть Церковью. Ведь, Церковь — это общество верующих, объединенных верой в Иисуса Христа, Таинствами и иерархией. А поэтому, сегодняшние исключительные условия не свели к нулю Церковь и веру, а наоборот, открыли перед нами много нового», — объяснил архиерей.

Иерарх УПЦ рассказал, что осознали верующие во время карантина.

«Мы вдруг осознали, что действительно можем лишиться Евхаристии, Таинств, Церкви. Христиане первых веков дорожили каждым причастием, понимая что оно может стать последним. А христиане нашего времени к причастию привыкли. Для многих причастие — это повторяющийся ритуал, смысл которого можно свести к двум словам: „так надо“. Для других христиан причастие — это формальное подтверждение веры: „я причащаюсь, потому что я православный, а все православные должны причащаться“.

К великому сожалению, мы не всегда понимаем, что смысл причастия — единство со Христом, не всегда помним слова Спасителя: „Кто будет есть Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет иметь в себе жизнь вечную“ (Ин. 6, 54). Смысл причастия в том, что через вкушение Тела и Крови Христа, мы становимся едиными с Ним и предощущаем еще на земле жизнь будущего века», — сказал он.

Епископ Виктор отметил, что в этой ситуации многие осознали значимость Церкви.

«Господь, через возникшие проблемы нашего времени, напоминает нам о главном. О том, что Пасхальные праздники — это не об освящении куличей и колбасы, не о „красивых традициях“ и совместном застолье, а о Христе Воскресшем, о смысле и значении не только жизни, но и смерти человека. Лишившись на какое-то время всего к чему мы привыкли, что перестали ценить, мы приходим к пониманию, что формализма в духовной жизни не должно быть.

Ситуация с коронавирусом, независимо от ее дальнейших результатов, — это встряска, которая нам сегодня нужна, без которой мы не поймем по-настоящему всю ценность того, что предлагает Церковь верующему человеку. А предлагает Она „единое на потребу“ — реальное общение с Богом, вводящее человека в жизнь вечную. Именно для этого и Воскрес Христос!», — подытожил архиерей.

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