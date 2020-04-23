Названы опасные для наших мозгов сочетания продуктов

Главное: Ученые составили сочетания продуктов, которые могут привести к старческому слабоумию. В него попали картофель и мясо.
Детали: Французские ученые из университета Бордо составили сочетания продуктов, которые негативно сказываются на работе нашего мозга, повышая риск старческого слабоумия с возрастом.
Их цитирует издание Neurology.
В ходе исследования эксперты проверили здоровье 627 людей, средний возраст которых был 78 лет.
Ученые выяснили, что у 209 стариков была деменция (слабоумие), а у 418 людей болезни не было.
Проанализировав рацион питания добровольцев, исследователи узнали следующее, говорится в публикации: люди, которые питались в основном мясом и продуктами с высокой степенью переработки и крахмала (картофель, печенья и снеки), сильнее подвергались развитию деменции. Подчеркивается, что такое сочетание продуктов наносит максимальный удар по нашим мозгам.
Отмечается, что хуже всего на наш мозг влияют колбасы и паштеты, если их есть с картофелем или алкоголем и сладкой выпечкой.
В тему 9 апреля 2020 года ученые рассказали, можно ли «подхватить» коронавирус с едой.
24 марта 2020 года сообщалось, что в Украине резко дорожают продукты питания.