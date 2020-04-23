Генсек ООН предостерег, что пандемия коронавируса может привести к росту авторитаризма и этнонационализма в мире

Главное: Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может привести к ущемлению прав человека во всем мире. Он предупредил о росте популизма.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что во время пандемии коронавируса в мире будет расти уровень ущемления прав человек.

Об этом сказано в его заявлении.

В частности, Антониу Гутерреш заявил, что «на фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и несоблюдения прав человека в некоторых странах существующий кризис может стать предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией».

По его словам, «как никогда раньше правительства должны обеспечить прозрачность, быстрое реагирование и ответственность».

Также он отметил: «Кризис может выявить глубокие недостатки в предоставлении государственных услуг и структурное неравенство, которое препятствует доступу к ним. В мире наблюдается рост ненавистнических высказываний, дискриминация уязвимых групп населения и появление рисков принятия властями жестких мер под предлогом обеспечения безопасности».

Генсек ООН уверен: «Мы должны обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры, включая чрезвычайное положение, были законными, соразмерными, необходимыми и недискриминационными, чтобы они имели конкретную направленность и сроки и были как можно менее жесткими, насколько это возможно для защиты здоровья населения».

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