Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Генсек ООН предостерег, что пандемия коронавируса может привести к росту авторитаризма и этнонационализма в мире

Генсек ООН предостерег, что пандемия коронавируса может привести к росту авторитаризма и этнонационализма в мире

Главное: Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может привести к ущемлению прав человека во всем мире. Он предупредил о росте популизма.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность тем, что во время пандемии коронавируса в мире будет расти уровень ущемления прав человек.

Об этом сказано в его заявлении.

В частности, Антониу Гутерреш заявил, что «на фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и несоблюдения прав человека в некоторых странах существующий кризис может стать предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией».

По его словам, «как никогда раньше правительства должны обеспечить прозрачность, быстрое реагирование и ответственность».

Также он отметил: «Кризис может выявить глубокие недостатки в предоставлении государственных услуг и структурное неравенство, которое препятствует доступу к ним. В мире наблюдается рост ненавистнических высказываний, дискриминация уязвимых групп населения и появление рисков принятия властями жестких мер под предлогом обеспечения безопасности».

Генсек ООН уверен: «Мы должны обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры, включая чрезвычайное положение, были законными, соразмерными, необходимыми и недискриминационными, чтобы они имели конкретную направленность и сроки и были как можно менее жесткими, насколько это возможно для защиты здоровья населения».

В тему 23 апреля 2020 года в ВОЗ спрогнозировали, сколько еще мир будет жить с коронавирусом

22 апреля 2020 года ученые назвали «самый вероятный» способ заражения коронавирусом.

Тэги: ООН, мир, кризис, национализм, коронавирус, пандемия

Комментарии

Статьи

23.04.20 12:14

Трамп полез на Китайскую стену

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Почему так важно бывать на улице, чтобы не болеть коронавирусом
23.04.20 09:45

Почему так важно бывать на улице, чтобы не болеть коронавирусом

Автор: ДеньТВ

Выбор редакции
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. Данные на утро 23 апреля

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. Данные на утро 23 апреля
23.04.20 10:37
529
Последние новости
23.04.20 12:05

Генсек ООН предостерег, что пандемия коронавируса может привести к росту авторитаризма и этнонационализма в мире
23.04.20 11:46

В ООН считают, что пандемия коронавируса может вызвать голод «библейского масштаба»
23.04.20 11:38

В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
23.04.20 11:02

Синоптики рассказали, когда в Украине распогодится
23.04.20 10:37

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине. Данные на утро 23 апреля
23.04.20 10:31

Епископ УПЦ рассказал, что осознали верующие во время карантина
23.04.20 10:01

Bloomberg: за семь лет Ахметов потерял 80% своего состояния
Фото и Видео
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В Харькове в стельку пьяный священник за рулем, недавно лечившийся от цирроза, пытался убежать от копов
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
В сети появился «японский Чебурашка» в 3D
Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса
Под Киевом Нацгвардия заблокировала «рассадник» коронавируса
В Украине начинаются антикарантинные бунты
В Украине начинаются антикарантинные бунты
В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО
В МОН продлили дистанционное обучение школьников и рассказали, когда пройдет ВНО
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома
Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома
Пожары в Житомирской области: что известно на 22 апреля 2020 года
Пожары в Житомирской области: что известно на 22 апреля 2020 года
Пожар в Чернобыльской зоне: киевлянам поведали об уровне радиации
Пожар в Чернобыльской зоне: киевлянам поведали об уровне радиации
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19
fraza.ua
Новости блогосферы
22.04.20 22:28

Почему именно в Италии и Испании такие огромные коронавирусные цифры? Все дело... в финансах
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.