Bloomberg: за семь лет Ахметов потерял 80% своего состояния

Главное: За семь лет украинский олигарх Ринат Ахметов потерял 80% своего состояния. К таким выводам пришли финансовые эксперты компании Bloomberg.

Детали: Эксперты авторитетной финансовой компании Bloomberg заявили, что украинский олигарх Ринат Ахметов потерял примерно 80% своего состояния с 2013 года.

В публикации говорится, что если семь лет назад капитал Рината Ахметова оценивался в 22,4 миллиарда долларов, то на апрель 2020 года у 53-летнего олигарха «осталось» 4,35 миллиарда долларов, из-за чего он опустился на 435-е место в рейтинге мировых толстосумов.

В тему 13 декабря 2019 года появился рейтинг Топ-100 самых влиятельных украинцев.

31 октября 2019 года стало известно, что Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии.