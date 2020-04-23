Синоптики рассказали, когда в Украине распогодится

Главное: Дожди в Украине должны стихнуть со следующего понедельника. По стране начнет теплеть.

Детали: В Гидрометцентре обещают, что дожди, пришедшие в Украину, стихнут в начале следующей недели.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 27 апреля, осадки возможны лишь на юго-востоке страны.

Постепенно начнет теплеть.

Днем будет плюс 11-17, а ночью от 1 до 8 тепла.

В Киеве должна быть сухая погода: днем плюс 12-14, а ночью 4-6 тепла.

Карта погоды в Украине на 27 апреля 2020 года:

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.