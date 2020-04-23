Цены на нефть резко рванули вверх после аномального обвала накануне

Главное: Цены на нефть резко пошли вверх. Происходит этой после недавнего обвала.

Детали: В четверг, 23 апреля, на мировых биржах вновь взлетели цены на нефть. Произошло это после крутого пике, которое началось в минувший понедельник из-за переполненности хранилищ.

Так, июньские фьючерсы смеси нефти Brent выросли более чем на 9% до 22,24 доллара за баррель.

Подорожала и уходившая в «минус» марка WTI: ее июньское фьючерсы выросли в цене более чем на 11,5% до 15,39 доллара за баррель.

Резкое колебание цен на нефть связано с кризисом на фоне пандемии коронавируса и превышением предложений над общим спросом на «черное золото» в мире.

В тему 22 апреля 2020 года сообщалось, что обвал цен на нефть продолжается: было пробито очередное дно.

21 апреля 2020 года нефть WTI на бирже «раздавали» с доплатой.