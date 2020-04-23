В ВОЗ спрогнозировали, сколько еще мир будет жить с коронавирусом

Главное: Во всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что мир избавится от коронавируса еще не скоро. В некоторых странах наблюдаются случаи повторных вспышек заболевания.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус еще длительное время будет распространяться в мире. Об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

По его словам, сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

«Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго», — заявил он.

В тему: Немецкая компания BioNTech из города Майнц получила разрешение на проведение первых клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Германии. В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.