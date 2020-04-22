В Италии установлен очередной рекорд по числу выздоровлений от COVID-19

Главное: За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции излечились 2 943 жителя. По данным Департамента гражданской обороны страны, этот показатель является рекордным с начала эпидемии.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 21 апреля ‒ в Италии сразу 2 943 пациента излечились от коронавирусной инфекции COVID-19, что является рекордным показателем за все время эпидемии.

Предыдущий рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут в понедельник, 20 апреля ‒ 2 563.

Общее же число выздоровевших достигло 54 543, передает ТАСС со ссылкой на Департамент гражданской обороны Италии.

В свою очередь, за сутки число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 437 и теперь составляет 25 085.

Кроме того, выявлено 3 370 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество итальянцев, подхвативших «китайскую» заразу, достигло 187 327.

В тему: 15 апреля 2020 года мы писали, что в Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что медики озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса в Италии.