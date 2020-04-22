На юге России тоже стартовали антикарантинные протесты

Главное: В России начинаются митинги против режима карантина. Первыми начали бунтовать жители юга страны. Митингующие заявляют, что правительство лжёт о коронавирусе, ограничивая свободу граждан.

Детали: В центре Владикавказа (Россия) 1,5 тыс. человек вышли на митинг. Люди

выступили против действий властей Республики Северная Осетия-Алания в условиях эпидемии коронавируса.

Как сообщает Завтра, митингующие утверждают, что правительство республики лжёт о COVID-19, ограничивая свободу граждан под предлогом карантина. Требуют «разъяснить ситуацию» и поддержать жителей, столкнувшихся с финансовыми проблемами и потерей работы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Звучали лозунги против режима самоизоляции как такового и против власти.

В тему: Сегодня мы сообщали, что на юге Украины начинаются акции протеста против тотального карантина в стране. Рыночные торговцы требуют от властей дать им возможность работать.

Сегодня мы также сообщали, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Вчера сообщалось, что в Украине скоро могут начаться голодные бунты. Их возглавит малый и средний бизнес.