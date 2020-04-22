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Доллар по 30: банкир Пушкарев рассказал, что будет с курсом

Доллар по 30: банкир Пушкарев рассказал, что будет с курсом

Укрепление гривны — временное явление. В ближайшем будущем курс доллара в Украине вырастет, как минимум, до отметки в 30 гривен. Таким прогнозом поделился банкир с 28-летним стажем, экс-председатель правления банка ВТБ Вадим Пушкарев.

«Доллар не может дешеветь в условиях колоссального дефицита бюджета, коронавируса, падения производства и ВВП. Нынешняя ситуация с курсом сиюминутна. И, как ни парадоксально, связана с карантином. Так, остановлены масса мелких и средних предприятий, которые покупали комплектующие и сырье за рубежом. А, то есть, не производятся платежи по контрактам на пополнение сырьевой и товарной составляющей. Также предприниматели меняют долларовые сбережения, пытаясь сохранить свой бизнес и сделать обязательные платежи. Это все работает на понижение курса. Но это довольно временное явление, и курс будет не ниже 30 гривен за доллар, как минимум», — заявил Вадим Пушкарев.

Банкир также отметил, что вероятным фактором временного укрепления гривны является продажа сельскохозяйственной продукции за рубеж.

«Сейчас активно говорят о больших объемах продаж сельскохозяйственной продукции. Появилась версия, что в условиях карантина через Николаевские порты пытаются выпихнуть зерно в авральном режиме. Если это действительно происходит, то по контрактам идут валютные поступления. И это тоже влияет на курс», — подчеркнул Вадим Пушкарев.

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