Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 22 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 22 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 593 129, смертей ‒ 179 725, а выздоровлений ‒ 698 066. В Украине же выявлено 6 592 инфицированных, зарегистрировано 174 смерти и 424 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 826 248 (смертей ‒ 45 150), Испании ‒ 208 389 (21 717), Италии ‒ 183 957 (24 648), Франции ‒ 159 300 (20 829), Германии ‒ 148 925 (5 117), Великобритании ‒ 134 635 (18 141), Турции ‒ 95 591 (2 259), Иране ‒ 85 996 (5 391), Китае ‒ 83 868 (4 636), России ‒ 57 999 (513), Бразилии ‒ 43 592 (2 769), Бельгии ‒ 41 889 (6 262), Канаде ‒ 39 405 (1 915), Нидерландах ‒ 35 026 (4 067) и Швейцарии ‒ 28 268 (1 478).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 22 апреля 2020 года мы писали, что за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 467 человек.

А 21 апреля 2020 года сообщалось, что в Италии установлен рекорд по числу выздоровлений от COVID-19.