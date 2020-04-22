Главные новости за 22 апреля 2020 года

- В Украине до 11 мая продлили карантин. Пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в промежутке между 3 и 8 мая.

- В Украине начинаются клинические испытания отечественного препарата против коронавируса. Он может полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений болезни.

- Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в Киеве растет уровень депрессии среди мужчин. Киевляне все чаще звонят на линию психологической помощи.

- УЕФА может перенести международные турниры до конца 2021 года. На этом настаивает Всемирная организация здравоохранения.

- Актриса Анастасия Заворотнюк может полностью победить рак. Появился неожиданный медицинский документ.

- Швеция закрыла все институты и школы Конфуция, которые финансируются правительством Китая. В этих заведениях видят инструмент для «промывания мозгов» и пропаганды китайского социализма.