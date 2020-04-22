Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

УПЦ готовит проекты документов для защиты Церкви от клеветы

УПЦ готовит проекты документов для защиты Церкви от клеветы

Главное: Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви сообщил о начале подготовки документов, которые помогут отстаивать права верующих от клеветы на Церковь в СМИ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Юридического отдела протоиерей Александр Бахов написал на своей странице в Фейсбук, комментируя видеообращение заместителя генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR» Айдера Муждабаева, в котором он публично оскорблял священнослужителей и верующих УПЦ.

«Гражданин РФ из Тамбова, живущий в Украине и считающийся агентом ФСБ — Муждабаев Айдер Иззетович, разжигает нетерпимость и религиозную вражду в нашей стране. Кому как не агенту ФСБ может быть известна агентура и планы ФСБ о дестабилизации ситуации в нашей стране на религиозной почве?», — написал протоиерей Александр Бахов.

Он сообщил о том, что готовятся проекты документов, чтобы каждый верующий мог обратиться в суд и правоохранительные органы для защиты своих прав.

В комментариях к посту в Фейсбук верующие призвали Юридический отдел УПЦ подать иски в суд на СМИ, которые нарушают права граждан в зависимости от их религиозной принадлежности, публикуя неправдивую информацию об Украинской Православной Церкви.

В тему: В УПЦ объяснили что делать, если у монахов диагностировали коронавирус.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

21.04.20 09:10

Книги, в которых предсказана коронавирусная пандемия

Автор: Александр Флоранский

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
22.04.20 10:00

КороноХайп и геноцид под видом карантина

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Денис Шмыгаль: Надо научиться жить в новых условиях по меньшей мере два года
22.04.20 12:39

Денис Шмыгаль: Надо научиться жить в новых условиях по меньшей мере два года

Автор: РБК-Украина

Выбор редакции
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
«Динамо» будущего: какое оно?..
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Карантин в Украине продлили еще на три недели

Карантин в Украине продлили еще на три недели
22.04.20 13:42
432
Последние новости
22.04.20 17:21

УПЦ готовит проекты документов для защиты Церкви от клеветы
22.04.20 16:39

Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
22.04.20 16:16

Германия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
22.04.20 15:29

Ректор КДАиС объяснил, чем похоже служение священников и врачей в условиях пандемии
22.04.20 15:20

В Украине стартуют клинические испытания препарата против коронавируса
22.04.20 15:05

В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом – завезли москвичи
22.04.20 14:30

Два года без футбола? ВОЗ настойчиво рекомендует УЕФА отменить международные турниры
Фото и Видео
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Анастасия Заворотнюк может полностью победить страшную болезнь: появился сенсационный документ
Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома
Экс-сотрудницу «Комсомольского знамени» покоробил светлый православный мультик о девочке из детдома
Пожары в Житомирской области: что известно на 22 апреля 2020 года
Пожары в Житомирской области: что известно на 22 апреля 2020 года
Пожар в Чернобыльской зоне: киевлянам поведали об уровне радиации
Пожар в Чернобыльской зоне: киевлянам поведали об уровне радиации
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19
Актер Брэд Питт переквалифицировался в ведущие прогноза погоды
Актер Брэд Питт переквалифицировался в ведущие прогноза погоды
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
Скоро в Киеве может заработать метро
Скоро в Киеве может заработать метро
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
fraza.ua
Новости блогосферы
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину
15.04.20 09:23

Днепровский соратник «сиониста» Филатова откровенно издевается над православными

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.