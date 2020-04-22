Юристы будут защищать УПЦ от клеветы в прессе

Главное: Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви сообщил о начале подготовки документов, которые помогут отстаивать права верующих от клеветы на Церковь в СМИ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Юридического отдела протоиерей Александр Бахов написал на своей странице в Фейсбук, комментируя видеообращение заместителя генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR» Айдера Муждабаева, в котором он публично оскорблял священнослужителей и верующих УПЦ.

«Гражданин РФ из Тамбова, живущий в Украине и считающийся агентом ФСБ — Муждабаев Айдер Иззетович, разжигает нетерпимость и религиозную вражду в нашей стране. Кому как не агенту ФСБ может быть известна агентура и планы ФСБ о дестабилизации ситуации в нашей стране на религиозной почве?», — написал протоиерей Александр Бахов.

Он сообщил о том, что готовятся проекты документов, чтобы каждый верующий мог обратиться в суд и правоохранительные органы для защиты своих прав.

В комментариях к посту в Фейсбук верующие призвали Юридический отдел УПЦ подать иски в суд на СМИ, которые нарушают права граждан в зависимости от их религиозной принадлежности, публикуя неправдивую информацию об Украинской Православной Церкви.

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