Германия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях

Главное: Немецкая компания BioNTech из города Майнц получила разрешение на проведение первых клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Германии. В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Детали: Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса в Германии. Об этом сообщает пресс-служба института.

Разрешение на проведение клинических испытаний одобрили по результатам тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации.

«Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, Институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тестирование потенциальных вакцин на людях — важный этап создания безопасного и эффективного препарата против COVID-19 для жителей страны и всего мира.

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждого из них вакцинируют «одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины». Некоторое время все добровольцы будут находиться под наблюдением, после чего наступит второй этап испытаний.

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