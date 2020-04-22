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Ректор КДАиС объяснил, чем похоже служение священников и врачей в условиях пандемии

Ректор КДАиС объяснил, чем похоже служение священников и врачей в условиях пандемии

Главное: В условиях пандемии коронавируса священнослужители, как и врачи, не могут отказать человеку, который приходит со своей душевной и физической болью, потому осуждать пострадавших от заражения недопустимо. Об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом он рассказал, комментируя kp.ua эпидемиологическую ситуацию в Киевских духовных школах.

«Медики очень похожи на священников. Ни они, ни мы не можем отказать человеку, если он идет к нам со своей болью. Телесной или духовной. В некоторых случаях, как, например, сейчас, это может закончиться и заболеванием. Поэтому я не удивлен тем, что среди инфицированных много врачей и священнослужителей», — отметил епископ Сильвестр.

Он рассказал о лечении заболевших коронавирусом в КДАиС.

«14 и 15 апреля, согласно распоряжению мэра Киева, в общежитиях нашего учебного заведения провели тестирование студентов и преподавателей на наличие коронавируса. 17 апреля сообщили первые результаты. У нас — 19 заболевших. Все они сейчас пребывают в режиме самоизоляции под наблюдением врачей в общежитии Академии», — сообщил владыка.

Он также отметил, что «его тест показал положительный результат, однако каких-то признаков острого респираторного заболевания нет, температура также не превышает норму».

«Морально я был готов к такому развитию событий, учитывая как развивается ситуация вокруг. За себя не переживаю, пусть будет все по воле Божьей. Однако, да, волнуюсь за тех, кто находится в сфере моей ответственности -преподавателей и студентов. Очень надеюсь на то, что все, кто заболел, с Божьей помощью как можно быстрее победят этот недуг», — сообщил ректор КДАиС.

Владыка напомнил, что никто не застрахован от болезни.

«Нормальный человек не будет искать поводов для того, чтобы, пользуясь чужой бедой, вылить другому на голову поток лжи или злорадства. Это жизнь — то, с чем может столкнуться любой. И хорошо, что многие это понимают. Например, в свое время никто не клеймил священника УГКЦ в Тернопольской области, который заразился вирусом и имел общение с большим количеством людей. Было отмечено, что он не знал о своем заболевании, и поэтому обвинять его в чем-то — глупо. И это правильно. Никто не застрахован от болезни. Как и от того, чтобы невольно не передать ее другому. Если в такой роли, не дай Бог, пришлось выступить мне, то искренне прошу меня простить», — сказал епископ Сильвестр.

Он прокомментировал информацию СМИ о студентах, которые остались в КДАиС во время карантина, потому что им угрожали отчислением.

«Ответственно скажу — это откровенная неправда. От меня подобных указаний не поступало. Да и вообще это выглядело бы странно. Ведь мы наоборот заинтересованы в том, чтобы отчислений было как можно меньше. Ведь в КДАиС учатся будущие священники. И поэтому мы не можем сами себе создавать проблему, лишая Церковь ее служителей. Стоит также учитывать и тот факт, что все наши студенты уже совершеннолетние. Они сами способны принимать решения как им поступать в той или иной ситуации», — отметил ректор КДАиС.

В своем пасхальном обращении епископ Сильвестр призвал семинаристов во время карантина молиться и продолжать обучение и саморазвитие.

В тему: 20 апреля 2020 года митрополит Антоний рассказал, почему сейчас важно каждому переоценить свои ценности.

Тэги: новости православия, новости Украины, общество, православие, УПЦ

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