В Украине стартуют клинические испытания препарата против коронавируса

Главное: В Украине начинаются клинические испытания отечественного препарата против коронавируса. Он может полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений болезни.

Детали: В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

«В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция... изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания», — указано в сообщении.

В ОП пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию.

В тему: Ученые Оксфордского университета начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях. Начнут они это делать уже в четверг, 23 апреля.