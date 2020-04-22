Митрополит Антоний рассказал, как сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Главное: Любовь и доверие Богу освобождает человека от страхов. Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он рассказал в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Трудно оставаться спокойным в сегодняшней ситуации: отовсюду только и слышится, что опасность усиливается. Однако если не будет мира в душе — не будет в ней и Бога. Не будет спокойствия, доверия — не будет любви.

Любые испытания делают нас сильнее, мудрее, а главное — свободнее. За нынешними вызовами придут другие. Не стоит тратить на происходящее все свои силы и нервы, они нам еще пригодятся. Но свободнее мы станем при одном условии: если отдадим себя в рабство Христу.

Над нами пытаются властвовать политики, психологи, средства массовой информации, врачи, известные спикеры, финансисты, но никому из них мы не должны позволить завладеть нашей душой. Душа принадлежит Богу», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний подчеркнул, что необходимо добровольное вручение себя в руки Божии, так как в этом — путь к свободе.

«Настоящая любовь освобождает человека от страха и пут, от комплексов, искажений и изъянов. Она содержит в себе Божественный импульс, она деятельна и заставляет действовать того, к кому обращена. Любовь требует совершенствования своего предмета. И это настоящее чудо. Человек, которого любят по-настоящему, нацелен стать лучше, то есть он стремится к совершенству и может достичь максимума, обозначенного ему свыше.

Теперь переложим этот алгоритм на наши отношения с Богом. Человек, позволяющий Богу любить себя, постепенно освобождается от грехов, преображаясь силой Божественный любви. Он обречен на счастье, радость, обречен быть победителем в любых битвах и обстоятельствах.

Бог Своей деятельной и совершенной любовью ведет каждого к тем горизонтам и вершинам, которых может достичь и объять только этот человек», — сообщил иерарх УПЦ.

Управделами УПЦ напомнил, что все испытания со временем проходят.

«У Господа уготовлена своя полнота любви для всех. Он прикасается к душе гранью Своей всесовершенной и многогранной любви, вдыхающей жизнь, вдохновляющей и питающей именно эту душу.

Сегодня Господь удостоил нас великой чести: ответить на Его любовь. Ответить любовью немощной, несовершенной, слабой, неуверенной, однако обращенной к Нему.

Все проходит. Пройдут и эти времена, странные события. Уступят место другим. Верующие обязаны выработать иммунитет к испытаниям для самосохранения. Следует смотреть на все происходящее издалека, не включаясь и не изводя себя и близких, спокойно выполнять необходимые требования, но держать в сердце Бога. Если Он будет центром нашей жизни, нашей реальностью, смыслом, мы пройдем через любые опасности. Все коснется нас постольку-поскольку и не возымеет никакого влияния и власти над нами», — подытожил митрополит Антоний.

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