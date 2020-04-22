Министр-порохобот Немчинов ополчился против православных верующих

Главное: Министр Кабинета министров Олег Немчинов запустил в СМИ манипулятивное утверждение о том, что якобы несколько сотен православных верующих без масок на Пасху настолько ухудшили эпидемиологическую ситуацию, что теперь карантин могут и не смягчить.

Детали: Карантин в Украине могут не смягчить из-за пасхальных служб в Почаевской и Святогорской лаврах, что якобы привело к очередным вспышкам коронавируса в стране. Такое предположение озвучил министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет Обозреватель.

«Я думаю, что это вполне возможно, надо смотреть на ряд факторов. Если вы посмотрите на статистку Нацполиции, количество верующих в церквях превышало прогнозы. Оно было значительно меньше, чем в обычный период, но в то же время это были достаточно рискованные цифры, особенно в Почаеве и Донецкой области, где действительно такие прецеденты были», — сказал он.

Министр также вспомнил о ситуации в Киево-Печерской лавре, которую уже давно закрыли на карантин.

Объективные СМИ сразу же отметили манипулятивность подобных утверждений. Во-первых , и в период карантина в целом, и в период Пасхальных дней в частности правила карантина нарушали прихожане разных церквей. Во-вторых , это по сути вопрос-утверждение, который задан так, что сам формирует конкретную нужную идею и для собеседника, и для зрителей, внедряет ее в их сознание. При всей своей явной натянутости и абсурдности.

«Мол, собравшиеся единоразово несколько сотен человек более опасны для успешности режима карантина, чем тысячи людей по всей стране, регулярно нарушающие правила карантина в самых разных местах и в разных обстоятельствах. Например, чем жители общежития под Киевом, в Вишневом. Или тысячи заробитчан в очереди на границе», — пишет Klymenko Time.

Издание также напоминает, что в свое время Олег Немчинов называл Зеленского «рЕзидентом», намекая на его работу на Россию, называл сторонников Зеленского «верующими в пришествие Голобородько», репостил в Facebook сообщения, где Зеленского называли «кумиром быдла» и открыто вписывал себя в сторонники Порошенко, давая понять, что голосовал за него.

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