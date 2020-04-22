Карантин в Украине продлили еще на три недели

Главное: В Украине до 11 мая продлили карантин. Пик заболеваемости коронавирусом в стране ожидается в промежутке между 3 и 8 мая.

Детали: Карантин в Украине будет продлен до 11 мая. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, и он может наступить в начале мая.

«Исходя из этого, мы сегодня примем решение о продлении карантина до 11 мая», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что по расчетам Академии наук, пик ожидается в промежутке между 3 и 8 мая.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 467 человек. Всего по состоянию на сегодняшнее утро этой заразой в Украине болеют 6592 человека.