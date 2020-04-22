Швеция первой начала борьбу с китайской «промывкой мозгов»

Главное: Швеция закрыла все институты и школы Конфуция, которые финансируются правительством Китая. В этих заведениях видят инструмент для «промывания мозгов» и пропаганды китайского социализма.

Детали: Швеция стала первой страной, закрывшей все институты и школы Конфуция. Как пишет телеграм-канал Китайская уроза, эти заведения являются одним из механизмов «мягкой силы» Китая по пропаганде его культуры и политики.

Институты и школы финансируются правительством Китая. Все учебные материалы также подготовлены китайской стороной.

В последнее время отношение к институтам Конфуция на Западе стало стремительно ухудшаться. В них видят инструмент для промывания мозгов и пропаганде китайского социализма.

В тему: 21 апреля 2020 года мы сообщали, что Швеция — единственная страна Евросоюза, решившая не применять жесткие меры для борьбы с пандемией коронавируса.

В начале апреля 2020 года мы писали, что в Китае набирает популярность ксенофобский комикс.