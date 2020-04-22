Два года без футбола? ВОЗ настойчиво рекомендует УЕФА отменить международные турниры

Главное: УЕФА может перенести международные турниры до конца 2021 года. На этом настаивает Всемирная организация здравоохранения.

Детали: В связи с пандемией коронавируса Всемирная организация здравоохранения настойчиво рекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций отменить международные турниры до конца 2021 года. Об этом сообщает бразильский журнал Placar.

Сообщается, что эту рекомендацию ВОЗ озвучила в ходе видеоконференции на прошлой неделе с участием представителей УЕФА и ведущих европейских футбольных клубов. Отмена международных турниров до конца 2021 года объясняется высоким риском новой волны COVID-19.

Пока что стороны не пришли к единому мнению.

В тему: В Союз европейских футбольных ассоциаций определились с датами, в которые могут быть проведены решающие поединки крупнейших футбольных турниров Европы.