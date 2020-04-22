Число заболевших коронавирусом в Киеве приближается к тысяче. Данные на 22 апреля

Главное: В Киеве за минувшие сутки зафиксированы еще 97 случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в столице этой заразой болеют 989 человек.

Детали: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Киеве заразились еще 97 человек. Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых заболевших — 10 медиков. Всего в столице на сегодняшний день 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

— Печерский +14;

— Шевченковский +3;

— Соломенский +8;

— Днепровский +9;

— Святошинский +10;

— Деснянский +10;

— Подольский +8;

— Голосеевский +15;

— Оболонский +4;

— Дарницкий +16.

Также Кличко заявил, что из-за вспышки коронавируса Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин. По его словам, в монастыре зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.

«Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом — 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин», — заявил Кличко.

Он также сообщил, что городские службы продолжают обследовать общежития, подчиненные городу, и в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 467 человек. Всего по состоянию на сегодняшнее утро этой заразой в Украине болеют 6592 человека.