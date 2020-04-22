Число заболевших коронавирусом в Киеве приближается к тысяче. Данные на 22 апреля

Главное: В Киеве за минувшие сутки зафиксированы еще 97 случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в столице этой заразой болеют 989 человек.
Детали: За минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Киеве заразились еще 97 человек. Об этом сегодня, 22 апреля, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди новых заболевших — 10 медиков. Всего в столице на сегодняшний день 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
— Печерский +14;
— Шевченковский +3;
— Соломенский +8;
— Днепровский +9;
— Святошинский +10;
— Деснянский +10;
— Подольский +8;
— Голосеевский +15;
— Оболонский +4;
— Дарницкий +16.
Также Кличко заявил, что из-за вспышки коронавируса Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин. По его словам, в монастыре зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.
«Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом — 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин», — заявил Кличко.
Он также сообщил, что городские службы продолжают обследовать общежития, подчиненные городу, и в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.
В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 467 человек. Всего по состоянию на сегодняшнее утро этой заразой в Украине болеют 6592 человека.