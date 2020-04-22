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В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом – завезли москвичи

В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом – завезли москвичи

Главное: В аннексированном Крыму за сутки коронавирусом заболели еще пять человек. Известно, что люди прилетели из Москвы.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом COVID-19. Как сообщил в среду, 22 апреля, т.н. глава полуострова Сергей Аксенов, за сутки выявлено еще пять случаев заразы.

Всего в Крыму коронавирусом заболел 51 человек. Известно, что вылечить удалось 23 людей.

Как сообщается, «двое заболевших прибыли из Москвы, еще двое являются контактными по ранее подтвержденным случаям, один случай по контакту с прибывшим из Москвы».

Отдельно считают больных в Севастополе – там было тринадцать зараженных.

Российскими властями в Крыму установлен режим «всеобщей самоизоляции населения»: в Севастополе он действует до 26 апреля, а на остальной территории полуострова – до 30 числа. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 21 апреля 2020 года сообщалось, что в Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери.

16 апреля 2020 года стало известно, что в Севастополе коронавирусом заразилась целая семья.

Тэги: Крым, общество, Россия, здоровье, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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