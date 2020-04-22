Из-за карантина среди киевлян крепнет депрессия

Главное: Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в Киеве растет уровень депрессии среди мужчин. Киевляне все чаще звонят на линию психологической помощи.

Детали: В КГГА признали, что карантин, связанный пандемией коронавируса, ударил по психологическому состоянию жителей столицы.

Так, как сообщается, киевские мужчины стали чаще звонить на горячую линию психологической поддержки.

Причем, как говорят в мэрии, некоторые звонящиеся, по мнению специалистов, обращаются с суицидальными намерениями (по одному или два звонка в день).

Число звонков от мужчин-киевлян выросло на двадцать процентов.

Отмечается следующее: «Большиинство обратившихся беспокоит вынужденная безработица, из-за которой возникают ссоры в семьях, чувство вины и безвыходности».

В тему 22 апреля 2020 года киевлянам поведали об уровне радиации.

21 апреля 2020 года стало известно, что скоро в Киеве может заработать метро.