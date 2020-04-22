Ученые назвали «самый вероятный» способ заражения коронавирусом

Главное: Ученые заявили, что самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-19 существует при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. Также стало известно, что зараза быстро гибнет на поверхностях.

Детали: Немецкие исследователи из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в университете Бонна рассказали о «самом вероятном» способе заражения коронавирусом COVID-19, их цитирует издание RTL Today.

По словам ученых, наиболее крупные вспышки заразы «были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, что свидетельствует том, что наиболее вероятный путь передачи коронавируса существует при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с больным».

При этом, по их словам, риск заражения при контакте с предметами «очень мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях».

Эксперты поясняют, что, «когда брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, не смогли культивировать вирус в лаборатории на их основе».

Исследователи говорят о риске заражения, если «заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо». Такой способ передачи коронавируса они назвали «весьма редким».

Кроме этого, в публикации отмечается, что коронавирус «сильно подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху».

В тему 22 апреля 2020 года сообщалось, что оксфордские ученые испытают вакцину от коронавируса на людях.

21 апреля 2020 года ученые рассказали об опасности коронавируса для курильщиков.