В ближайшие выходные Украину накроют холодные дожди

Главное: В ближайшие выходные, 25-26 апреля, в Украине ожидаются дожди. Синоптики обещают небольшое похолодание.

Детали: В ближайший уик-энд, 25-26 апреля, в Украине существенно испортится погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о дождливых выходных: осадки пройдут по всей территории страны.

Днем будет 12-18 тепла, а ночью плюс 3-9.

В Киеве все выходные будут идти дожди: днем будет плюс 12-14, а ночью 6-8 тепла.

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.