Оксфордские ученые испытают вакцину от коронавируса на людях

Главное: Ученые Оксфордского университета начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях. Начнут они это делать уже в четверг, 23 апреля.

Детали: В четверг, 23 апреля, ученые Оксфордского университета приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Independent.

По словам Хэнкока, Минздрав Британии выделил оксфордским ученым 20 миллионов фунтов на клинические испытания, еще 22,5 миллиона были выделены на исследования в Имперском колледже Лондона.

«Вакцина из оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус — это вакцина. Великобритания находится на передовой глобальных усилий. Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в глобальный поиск вакцины. И, несмотря на усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь — в Оксфорде и Империале. Оба эти многообещающих проекта быстро прогрессируют, и я сказал ведущим их ученым, что мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их», — сказал Хэнкок.

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