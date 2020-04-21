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В Италии установлен рекорд по числу выздоровлений от COVID-19

В Италии установлен рекорд по числу выздоровлений от COVID-19

Главное: За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции излечились 2 723 жителя. По данным Департамента гражданской обороны страны, этот показатель является рекордным с начала эпидемии.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 20 апреля ‒ в Италии сразу 2 723 пациента излечились от коронавирусной инфекции COVID-19, что является рекордным показателем за все время эпидемии.

Предыдущий рекорд по числу объявленных здоровыми итальянцев был достигнут на прошлой неделе (2 563).

Общее же число выздоровевших достигло 51 600, передает РИА «Новости» со ссылкой на Департамента гражданской обороны Италии.

В свою очередь, за сутки число погибших вследствие заражения коронавирусом возросло на 534 и теперь составляет 24 648.

Кроме того, выявлено 2 729 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество итальянцев, подхвативших «китайскую» заразу, достигло 183 957.

В тему: 15 апреля 2020 года мы писали, что в Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что медики озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Тэги: Евросоюз, рекорд, жертвы, общество, медицина, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, лечение, пациент, заражение, коронавирус, COVID-19

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