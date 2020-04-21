На Буковине коронавирус убил двух молодых братьев

Главное: В Черновицкой области от COVID-19 с разницей в два дня скончались родные братья 19 и 25 лет. Ребята попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Детали: Во вторник, 21 апреля, в больнице города Сторожинец Черновицкой области от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 25 летний житель села Ижевцы. Парень более 10 дней пребывал в крайне тяжелом состоянии и находился на аппарате ИВЛ, пишет «Черновицкий проминь».

По данным издания, скончавщийся парень ‒ брат 19-летнего пациента, который умер 19 апреля от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Кроме того, отец и бабушка молодых людей также заразились и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщается, что хоронить погибших от «китайской» заразы братьев будет их мать вместе с третьим сыном.

В тему: 31 марта 2020 года мы писали, что на Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором были случаи заражения коронавирусом.

А 14 марта 2020 года сообщалось, что на Буковине объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса.