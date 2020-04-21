В Нидерландах и Великобритании все чаще сжигают вышки сети 5G

Главное: В Нидерландах и Великобритании ширится движение за уничтожение вредных для здоровья вышек сотовой связи нового поколения 5G. Подожженные и поврежденные вышки исчисляются десятками.

Детали: Четыре вышки сотовой связи повреждены или подожжены в Нидерландах противниками сети 5G. Об этом сообщает Reuters.

Активисты в Нидерландах выступают против 5G из-за опасений, что радиоволны могут нанести вред здоровью человека. Также обеспокоенность вызывает риск того, что внедрение новой технологии может нарушить конфиденциальность.

Ранее в апреле 2020 года не менее 20 инцидентов с поджогами и повреждениями вышек связи 5G произошло в Великобритании. Также пострадали станции стандарта 3G и 4G.

В тему: В конце 2019 года в В Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G). Люди опасаются, что новые технологии негативным образом повлияют на их здоровье.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Украине планируют начать тестировать связь, против которой протестовали швейцарцы.

Позже появилась информация, что мобильная связь 5G появится в Украине еще очень нескоро.