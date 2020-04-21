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Ученые рассказали об опасности коронавируса для курильщиков

Ученые рассказали об опасности коронавируса для курильщиков

Главное: Американские медики рассказали об опасностях, которые грозят курящим людям в случае заражения коронавирусом. Так, вероятность развития тяжелых форм заболевания у курильщиков в 2,25 раза выше, нежели у некурящих.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) изучив истории болезней 9 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, выяснили, что курящие больные страдали от осложнений значительно чаще, нежели некурящие.

В частности, сразу 18% пациентов, которые употребляли табак или недавно бросили эту вредную привычку, заполучили тяжелые формы коронавирусной инфекции.

Среди некурящих это было характерно лишь для 9%, пишет EurAsia Daily.

«Курение повышает вероятность развития тяжелых форм этой болезни в 2,25 раза. Само по себе это неудивительно, учитывая, как употребление табачных изделий влияет на иммунитет и работу легких», ‒ отметил один из авторов исследования, добавив, что степень риска может быть еще выше, так как эта статистика включает бывших курильщиков и тех людей, которые употребляют табак только эпизодически.

При этом он подчеркнул, что эти выводы касаются только вероятности развития тяжелых форм коронавирусной инфекции, а не вероятности заражения вирусом.

В тему: 19 апреля 2020 года мы писали, что ученые выявили новое разрушительное свойство коронавируса.

А 17 апреля 2020 года сообщалось, что медики призвали не «запивать» коронавирус алкоголем.

Тэги: США, болезнь, ученые, общество, табак, исследования, здоровье, эпидемия, мир, университет, сигареты, курение, наука, заболевание, Калифорния, медики, Сан-Франциско, табакокурение, коронавирус, COVID-19

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