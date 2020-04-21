Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 21 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 501 156, смертей ‒ 171 810, а выздоровлений ‒ 659 732. В Украине же выявлено 6 125 инфицированных, зафиксировано 161 смерть и 367 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 788 920 (смертей ‒ 42 458), Испании ‒ 204 178 (21 282), Италии ‒ 181 228 (24 114), Франции ‒ 156 495 (20 294), Германии ‒ 147 593 (4 869), Великобритании ‒ 125 856 (16 550), Турции ‒ 90 980 (2 140), Иране ‒ 84 802 (5 297), Китае ‒ 83 853 (4 636), России ‒ 52 763 (456), Бельгии ‒ 40 956 (5 998), Бразилии ‒ 40 814 (2 588), Канаде ‒ 37 933 (1 753), Нидерландах ‒ 34 317 (3 929) и Швейцарии ‒ 28 063 (1 436).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 21 апреля 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, в каких странах зверствуют самые смертельные штаммы коронавируса.

21 апреля 2020 года мы писали, что в аннексированном Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери.