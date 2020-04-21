Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 21 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 501 156, смертей ‒ 171 810, а выздоровлений ‒ 659 732. В Украине же выявлено 6 125 инфицированных, зафиксировано 161 смерть и 367 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 788 920 (смертей ‒ 42 458), Испании ‒ 204 178 (21 282), Италии ‒ 181 228 (24 114), Франции ‒ 156 495 (20 294), Германии ‒ 147 593 (4 869), Великобритании ‒ 125 856 (16 550), Турции ‒ 90 980 (2 140), Иране ‒ 84 802 (5 297), Китае ‒ 83 853 (4 636), России ‒ 52 763 (456), Бельгии ‒ 40 956 (5 998), Бразилии ‒ 40 814 (2 588), Канаде ‒ 37 933 (1 753), Нидерландах ‒ 34 317 (3 929) и Швейцарии ‒ 28 063 (1 436).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 21 апреля 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, в каких странах зверствуют самые смертельные штаммы коронавируса.

21 апреля 2020 года мы писали, что в аннексированном Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Израиль, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

21.04.20 09:10

Книги, в которых предсказана коронавирусная пандемия

Автор: Александр Флоранский

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
18.04.20 19:37

Кто на самом деле стоит за пожарами в Чернобыле? (обновлено)

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Как изменятся сферы туризма и авиации после окончания карантина?
21.04.20 20:29

Как изменятся сферы туризма и авиации после окончания карантина?

Автор: 24, Lenta.ru

Выбор редакции
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21 апреля 2020 года

Главные новости за 21 апреля 2020 года
21.04.20 18:59
392
Последние новости
21.04.20 20:08

В Нидерландах и Великобритании все чаще сжигают вышки сети 5G
21.04.20 20:02

Ученые рассказали об опасности коронавируса для курильщиков
21.04.20 19:32

Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
21.04.20 19:28

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 21 апреля 2020
21.04.20 18:59

Главные новости за 21 апреля 2020 года
21.04.20 17:31

Почаевская лавра закрыта на карантин
21.04.20 16:37

Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Фото и Видео
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
Скоро в Киеве может заработать метро
Скоро в Киеве может заработать метро
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
В Одессе УПЦ помогла медикам
В Одессе УПЦ помогла медикам
Митрополит Варсонофий – о том, почему важно сохранять пасхальную радость
Митрополит Варсонофий – о том, почему важно сохранять пасхальную радость
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами
fraza.ua
Новости блогосферы
21.04.20 19:51

Коронавирус показал, что страны Запада не дотягивают даже до крыс
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину
15.04.20 09:23

Днепровский соратник «сиониста» Филатова откровенно издевается над православными

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.