Главные новости за 21 апреля 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в Украине продолжает расти. Данные на 21 апреля. По состоянию на утро 21 апреля в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до 6125 человек, сообщает пресс-служба Минздрава. 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля. Сегодня, 21 апреля, на ежедневном брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки заразились коронавирусом в Киеве 42 человека. Умерли еще два человека. «Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердилось заболевание коронавирусом, за сутки увеличилось на 42 человека. За сутки, что в столице прошли, к сожалению, еще два летальных исхода», — рассказал он. Всего в столице инфицировались 892 человека.

Карантин в Украине могут продлить. Карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

Скоро в Киеве может заработать метро. Киев разработал план поэтапного ослабления карантина, объявленного в столице в связи с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга. По его словам, необходимо пройти пик болезни. «План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нам нужно оживлять экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер», — заявил Кличко.

Почти у половины украинцев кончились сбережения. С начала действия карантина в рамках борьбы с распространением коронавируса 39% украинцев сообщили о появившихся финансовых трудностях, 45% завили об отсутствии сбережений. Около 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин у них возникли новые проблемы. Об этом свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research&Branding Group с 11 по 17 апреля 2020 года. Чаще всего к проблемам относят появление финансовых трудностей (39% против 30% в первую волну, которая проводилась с 28 марта по 3 апреля), заботу о здоровье близких (25% против 30% в первую волну), отсутствие транспортного сообщения между городами (22% против 14% ранее) и тревогу из-за неопределенности ситуации (19%).

Ученые рассказали, в каких странах зверствуют самые смертельные штаммы коронавируса. Китайские ученые назвали самые смертельные штаммы коронавируса COVID-19. Сделали это эксперты из Чжэцзянского университета, которых цитирует издание MedRxiv. Он сообщили, что «патогенез болезни может различаться в зависимости от штамма коронавируса SARS-CoV-2».

Минувшей ночью нефть WTI на бирже «раздавали» с доплатой. В ночь на вторник, 21 апреля, цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отрицательного значения: на Нью-йоркской товарной бирже ее «отдавали» с доплатой 40,32 доллара за баррель, а падение составило более трехсот процентов. Такой обвал объясняется тем, что из-за пандемии коронавируса и мирового кризиса хранилища продавцов оказались переполненными нефтью данной марки.