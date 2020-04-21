Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус

В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус

Главное: Самоизоляция и своевременное тестирование коронавируса COVID-19 являются основными методами предотвращения распространения болезни и даже смерти. Об этом сказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Львовской епархии, митрополит объяснили, почему не стоит бояться делать тест на коронавирус.

«В последнее время все чаще слышу сомнительные разговоры по поводу целесообразности тестирования на наличие вируса и его негативных последствий. Некоторые люди, среди которых часто можно услышать умозаключения священников и монахов, видят своего рода угрозу, утверждают, что тесты для исследования коронавируса COVID-19 якобы заражены. Эти люди активно призывают уклоняться от тестирования: некоторые — исходя из своих религиозных убеждений, а некоторые — исходя из страха быть обнаруженным носителем или больным. Всегда среди нас есть те, кто видят все иначе. Прошу в этом вопросе отбросить любую теорию заговора и не идти на поводу ложной, суеверного информации, которая распространяется невежественными людьми, псевдоправедникамы», — подчеркнул архиерей.

Митрополит Филарет призвал верующих быть мудрыми.

«Следуя таким выводам, каждый из этих провокаторов вносит сомнения в сердца других людей, возможно, толкает на прямую угрозу заболеть или быть носителем, толкает на прямую смерть. Чем апеллируют эти псевдоревнители? Якобы, не доверяя воле Божией, мы теряем веру и отступаем от любви Божьей. „Никто не может отлучить нас от любви Божией“ (см. Рим. 8, 38-39), если мы действительно люди верующие и следуем за Христом в духе истины и чистоте сердечной.

Истинные старцы всегда призывают от беспечности и малодушия к благоразумию, которая появляется у человека от сопоставления сердца с умом, когда мы проверяем ум сердцем, а сердце — умом. Поэтому будьте благоразумны и в эти дни испытаний, как мудрые девы, которые заранее заготовили елей для своих светильников, делайте все, что зависит от нас самих, и оставьте независимое от нас на волю Божию», — сказал он.

Владыка Филарет рассказал, чего на самом деле стоит бояться.

«Сейчас, как никогда, мы должны действовать исходя исключительно по доброй благосклонности к ближнему, в этом и есть завещание нашей веры. Не нужно бояться тестирования, не нужно бояться заболеть. Надо бояться заразить!

Вынужденные меры изоляции трудно воспринимаются любым человеком, они ограничивают наше общение, наше привычное времяпрепровождение, однако эти меры дают нам возможность задуматься над тем, как мы живем, что мы делаем не так.

Бесспорно строгость к себе, лишения и скорби меняют нас, но в какую сторону — лучшую или худшую — снова выбирать нам», — отметил архиерей.

В тему: Сегодня в УПЦ призвали верующих не унывать из-за закрытых храмов и помнить, что Бог не оставит.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

21.04.20 09:10

Книги, в которых предсказана коронавирусная пандемия

Автор: Александр Флоранский

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
18.04.20 19:37

Кто на самом деле стоит за пожарами в Чернобыле? (обновлено)

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Упала на полбалла. Почему Украина просела в рейтинге свободы прессы
21.04.20 18:44

Упала на полбалла. Почему Украина просела в рейтинге свободы прессы

Автор: Виктория Венк, «Страна»

Выбор редакции
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 21 апреля 2020 года

Главные новости за 21 апреля 2020 года
21.04.20 18:59
Последние новости
21.04.20 18:59

Главные новости за 21 апреля 2020 года
21.04.20 17:31

Почаевская лавра закрыта на карантин
21.04.20 16:37

Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
21.04.20 16:37

Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
21.04.20 16:24

Почти у половины украинцев кончились сбережения
21.04.20 16:21

В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус
21.04.20 15:29

Скоро в Киеве может заработать метро
Фото и Видео
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей
Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
Появилось видео, как BMW сбил малолетнего велосипедиста в Днепре
Скоро в Киеве может заработать метро
Скоро в Киеве может заработать метро
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
«Интер» показал эксклюзивный сюжет об украинских врачах в Италии
Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Кличко приказал закрыть все киевские кладбища до лета
Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
Коронавирус в Киеве. Данные на 21 апреля
В Одессе УПЦ помогла медикам
В Одессе УПЦ помогла медикам
Митрополит Варсонофий – о том, почему важно сохранять пасхальную радость
Митрополит Варсонофий – о том, почему важно сохранять пасхальную радость
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира
Митрополит Митрофан назвал причину войн и бед современного мира
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами
Митрополит Августин призвал верующих УПЦ быть оптимистами
fraza.ua
Новости блогосферы
20.04.20 11:57

Как Кошкина отрабатывает деньги раскольников
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину
15.04.20 09:23

Днепровский соратник «сиониста» Филатова откровенно издевается над православными
11.04.20 21:11

Почему в Украине не разблокируют Вконтакте и Одноклассники. И при чем здесь Фейсбук

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.