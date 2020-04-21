В Церкви рассказали, как верующим провести Светлую седмицу

Главное: На протяжении Светлой седмицы нужно прославлять Бога и приступать к Таинству Причастия. Об этом сказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он рассказал в комментарии для портала «Православная жизнь».

«66-е правило святых отцов VI Вселенского Собора гласит: „От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя (то есть Фомина воскресенья, — Прим. авт.), во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися, во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и святыми тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся“. Таким образом, участие в Таинстве Евхаристии на протяжении всей Светлой седмицы предписано непосредственно самим церковным законодательством.

К сожалению, не все православные христиане знакомы с этим правилом, а если даже кто и знаком, то не особо спешит его выполнять. По большей мере данная практика нежелания причащаться на Светлой седмице в народе связана с другим нежеланием — отказаться от вкушения скоромной пищи. Согласно установившейся традиции, накануне причащения верующие выдерживают трехдневный пост. А так как на Светлой седмице, фактически после окончания продолжительного Великого поста, мало кто хочет поститься вновь, то и участие верующих в Евхаристии также наблюдается все реже», — сказал он.

Андрей Музольф объяснил, какие особенности подготовки ко Причастию во время Светлой седмицы.

«Церковь не обязует желающих причаститься на Светлой седмице к посту перед причащением. Период Великого поста — это и так уже достаточно продолжительный отрезок времени, выдержав который мы можем приступать к Таинству Евхаристии на Светлой седмице даже после того, как съедим мясо накануне Причастия. Ведь пасхальный период фактически является особенным в жизни православного христианина. Во-первых, это время празднования величайшего события, „праздника праздников“ — Пасхи Христовой, Славного Воскресения нашего Бога. Большего события в мире нет и быть не может. В связи с этим изменяется и сам круг богослужений, как общественных, так и частных: они становятся короче, но торжественнее, радостнее. А потому накануне Причастия верующему вместо особых трех покаянных канонов предписывается вычитать канон и часы Святой Пасхи, а также последование ко Святому Причащению.

Относительно же Исповеди перед Причастием следует сказать, что если человек исповедовался накануне Пасхальной службы и решил причащаться всю Светлую седмицу, совершать Исповедь каждый день не обязательно, если, конечно, его совесть не отягчена какими-либо событиями и его самого внутри ничто не гложет», — объяснил преподаватель Киевской духовной академии.

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