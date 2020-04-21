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Хорошие новости с коронавирусного фронта за 20 апреля 2020 года

Хорошие новости с коронавирусного фронта за 20 апреля 2020 года

— По данным Минздрава на Пасху в больницу обращалось очень мало людей.

— Не смотря на карантин, аэропорт «Борисполь» вошел в ТОП-40 аэропортов Европы по числу обслуженных рейсов.

— Ученые обнаружили в Индии значительную мутацию коронавируса. Эта мутация изменяет геном таким образом, что делает патоген менее опасным для человека, сообщает Корреспондент.

— В Великобритании — самый низкий показатель смертности за 2 недели. Умерло 449 пациентов с коронавирусом, пишет Klymenko Time.

— В Испании также зафиксирован самый низкий за месяц показатель смертности. А в столице государства, Мадриде, закрывают второй из трех временных моргов, которые открыли из-за коронавируса.

— В Германии будет разрешено открытие коммерческих площадей площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалонов, магазинов велосипедов и книг. Верховный суд Германии признал незаконным ограничения права на протест во время карантина.

— Франция разрешит возобновить посещение домов престарелых.

— В Норвегии возобновят работу детские сады, а также некоторые специалисты в области здравоохранения.

— В Польше увеличивается количество людей, которым одновременно разрешено входить в магазины.

— Президент Бразилии принял участие в митинге против карантина. Как известно, он отрицает серьезность опасности коронавируса и называет заболевание «маленьким гриппом».

— В России клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в июне 2020 года.

— Британия начала массовое производство вакцины против COVID-19. Вакцина еще не прошла клинические испытания, но в Оксфордском университете, похоже, не сомневаются в ее эффективности. Уже к сентябрю планируется изготовить миллион доз. Производство запущено на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае, сообщает Вирус позитива.

— В Израиле проходит испытание прибор, который способен определить носителя коронавируса по выдыхаемому им воздуху.

— Медики из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции. Ученые успешно заставили организм подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы вируса.

— Стало известно, что домашние животные не только не передают коронавирус, но и могут защитить от него, поскольку имеют антитела от подобного штамма вируса. Поэтому владельцы кошек и собак могут получить иммунитет к COVID-19 от своих любимцев или легче переболеть им. Об этом рассказала польский семейная врач и реаниматолог Сабина Олекс-Кондор, которая работает в одной из клиник Мадрида.

Тэги: здоровье, карантин, коронавирус, хорошие новости

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