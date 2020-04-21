Перепись населения Украины переносят из-за коронавируса

Главное: Перепись населения Украины хотят перенести из-за пандемии коронавируса. Власти говорят, что на «пересчет» граждан нашей страны нет денег.

Детали: В Украине хотят перенести перепись населения страны, намеченную на следующий год. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, «это дорогое удовольствие». Он оценил перепись украинцев в 5,8 миллиарда гривен. При этом, как он поведал, на борьбу с коронавирусом из стабилизационного фонда выделили 65 миллиардов гривен.

Чиновник добавил, что для проведения переписи в 2021 году, подготовку следовало начать еще в минувшем марте.

Он сказал: «Как объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать».

По его словам, у Госстата «есть три сценария: классическая перепись, опросы и комбинированный вариант».

Министр сказал: «Мне больше импонирует комбинированный. Речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами».

В тему 16 декабря 2019 года сообщалось, что в Украине проходит пробная перепись населения.

6 ноября 2019 года стало известно, когда в Украине, наконец, пройдет перепись населения.