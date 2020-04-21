В Виннице суд вынес приговор мужчине, который похитил мощи святителя Николая

Главное: Суд вынес приговор злоумышленнику, который совершил кражу ковчега с мощами святителя Николая чудотворца из Крестовоздвиженского храма УПЦ в Виннице. Преступника приговорили к двум годам тюрьмы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Факты» и Бюро судебной информации, мужчина имеет судимость за грабеж, а в 2006 году был осужден на 14 лет лишения свободы за умышленное убийство.

Обвиняемый сказал, что увидел в храме деревянный ящик и похитил его. О содержимом он не знал и позднее подарил мощи знакомому.

31 января 2020 года неизвестный вошел в Крестовоздвиженский храм Винницы и выкрал оттуда мощи святителя Николая Чудотворца. Уже на следующий день полиция задержала 37-летнего злоумышленника, личность которого установили с помощью записей с камер видеонаблюдения, и изъяла похищенный ковчег с мощами. В феврале ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца вернули в Крестовоздвиженский храм УПЦ Винницы.

В тему: в ноябре 2019 года в Виннице верующие УПЦ почтили память святого архиепископа, расстрелянного НКВД.