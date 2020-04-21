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В МВФ прогнозируют снижение уровня жизни в 170 странах. Всему виной коронавирус

В МВФ прогнозируют снижение уровня жизни в 170 странах. Всему виной коронавирус

Главное: Из-за коронавируса в 170 странах мира снизится уровень жизни. 103 страны уже обратились в МВФ за экстренной помощью.

Детали: Из-за пандемии коронавируса уровень жизни снизится в 170 странах. Об этом говорится в блоге директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой на сайте организации.

По ее словам, мировая экономическая активность сократится в рекордных масштабах со времен Великой депрессии.

«В этом году в 170 странах уровень дохода на душу населения снизится, хотя всего несколько месяцев назад мы прогнозировали рост доходов на душу населения в 160 странах», — отметила Георгиева.

Она также добавила, что МВФ имеет кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов, что в 4 раза больше, чем в начале мирового финансового кризиса. При этом принято решение удвоить сумму быстрых кредитов для удовлетворения ожидаемого спроса в сумме около 100 млрд долларов. На сегодня 103 страны обратились в Фонд за экстренным финансированием, заявки половины из них рассмотрят до конца месяца.

Кроме того, реформируется Фонд сдерживания и помощи в случае катастроф для помощи 29 наиболее уязвимых стран-участниц путем быстрой помощи по обслуживанию долга.

В тему: Из-за коронавируса Международный валютный фонд на полгода отсрочил платежи по обслуживанию долга для 25 стран. Украина в их число не попала.

Тэги: общество, мир, экономика, уровень жизни, МВФ

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