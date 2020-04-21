Зеленский оконфузился, поздравляя британскую королеву с днем рождения

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя британскую королеву Елизавету II с днем рождения, употребил обращение «ее величество». Оно принято у подданных короны.

Детали: Во вторник, 21 апреля, британской королеве Елизавете II исполнилось 94 года. Записью в «Твиттере» ее поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Обращаясь к Елизавете II, украинский лидер почему-то называл британскую королеву «ее величество», опубликовав картинку с соответствующей подписью.

Владимир Зеленский написал: «От имени всех украинцев с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству Королеве в День рождения Ее Величества! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия».

Стоит отметить, что обращение «ее величество» принято только у подданных британской короны. Полностью титул звучит так: «Ее Величество Елизавета II, Божией милостью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры».

В мире же к Елизавете II обращаются просто «королева Великобритании и Северной Ирландии».

Также странным выглядит то, что Владимир Зеленский поздравляет британскую королеву от имени всех украинцев.

В тему 10 апреля 2020 года британка умерла на похоронах собственной матери, которая скончалась от коронавируса.

7 апреля 2020 года британский премьер Джонсон оказался в реанимации из-за коронавируса. Зеленский пообещал за него молиться.