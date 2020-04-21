В Черновцах мужчина внезапно открыл стрельбу прямо на улице

Главное: В Черновцах местный житель устроил стрельбу на улице. К счастью, обошлось без жертв.

Детали: В одном из спальных районов Черновцов мужчина устроил стрельбу из пистолета. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Черновицкой области.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о стрельбе на улице Ивасюка. На месте события полиция выяснила, что 37-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в землю.

«В результате стрельбы никто не пострадал. Сотрудники полиции изъяли у мужчины оружие», — сообщили в полиции.

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

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