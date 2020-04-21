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В аннексированном Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери

В аннексированном Крыму маленькая девочка заразилась коронавирусом от матери

Главное: В аннексированном Крыму коронавирусом COVID-19 заболела одиннадцатилетняя девочка. Она заразилась от собственной матери.

Детали: В аннексированном Россией Крыму растет число заболевших коронавирусом COVID-19. Во вторник, 21 апреля, стало известно, что заразилась одиннадцатилетняя девочка – он подцепила болезнь от собственной матери. Семья проживает в Красногвардейском районе полуострова. Сейчас ребенок лечится в инфекционном отделении Детской республиканской больницы.

Об этом сообщил т.н. «глава» Крыма Сергей Аксенов.

Число заболевших коронавирусом в Крыму выросло до 46 человек: двадцать из них «завозные из-за границы», еще восемь завезены из РФ и восемнадцать – местные. Вылечить удалось двадцати трех людей.

Отдельно считают больных в Севастополе – там было двенадцать зараженных.

Добавим, что на полуострове установлен режим «всеобщей самоизоляции населения»: в Севастополе он действует до 26 апреля, а на остальной территории Крыма – до 30 числа. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 17 апреля 2020 года в Крыму сообщали о новых случаях коронавируса.

16 апреля 2020 года в Севастополе коронавирусом заразилась целая семья.

Тэги: Крым, общество, Россия, здоровье, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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