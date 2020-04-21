Минувшей ночью нефть WTI на бирже «раздавали» с доплатой

Главное: Майские фьючерсы нефти WTI рухнули до отрицательного значения. Ее «раздавали» с доплатой.

Детали: В ночь на вторник, 21 апреля, цены на майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отрицательного значения: на Нью-йоркской товарной бирже ее «отдавали» с доплатой 40,32 доллара за баррель, а падение составило более трехсот процентов.

Такой обвал объясняется тем, что из-за пандемии коронавируса и мирового кризиса хранилища продавцов оказались переполненными нефтью данной марки.

Под конец торгов фьючерсы все же вышли в плюс до 2,21 доллара за баррель.

Отметим, что цена на июньские фьючерсы марки Brent падали до 25,38 доллара за баррель.

В тему 17 апреля 2020 года цены на нефть пробили восемнадцатилетнее «дно».

6 апреля 2020 года цены на нефть вновь значительно просели.