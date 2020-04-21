Синоптики предупредили украинцев о возвращении дождей

Главное: До конца недели в Украину вернутся дожди. Будет прохладно.

Детали: Гидрометцентр дал прогноз погоды в Украине на конец этой рабочей недели.

Синоптики говорят, что в пятницу, 24 апреля, по стране ожидаются дожди: сухо будет лишь на юге и в Крыму. Осадки продолжатся и на выходные.

Днем будет 13-17 тепла, а ночью плюс 3-6.

В Киеве ожидаются дожди: днем обещают 14-16 тепла, а ночью плюс 4-6.

Карта погоды в Украине на 24 апреля 2020 года:

В тему 14 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года.

30 марта 2020 года синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.