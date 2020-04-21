Главное: В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине карантин в стране могут продлить до 12 мая. Решение будет принято в среду, 22 апреля.

Детали: Карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает «РБК-Украина».

При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

«Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. 22-го Кабмин рассмотрит. Главный санитарный врач прогнозирует, что, по меньшей мере, до 12 мая. Решение принимает правительство», — заявил Ляшко.

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