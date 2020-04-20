После карантинных неврозов людям могут предложить порцию расслабляющего галлюциногена

Главное: Ученые подготовили почву для массового производства, обладающего галлюциногенным эффектом, психоделика псилоцибин.

Детали: Ученые из Дании генно модифицировали пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae, внедрив в них ферменты, которые обеспечивают синтез псилоцибина. Об этом сообщает издание Metabolic Engineering.

В новом организме гены оказались работоспособными и помогли произвести псилобицин — психоделик, алкалоид из семейства триптаминов. Псилоцибин обладает галлюциногенным эффектом.

Из известных биологических источников, наибольшее количество псилоцибина содержится в грибах рода Psilocybe (отсюда название). Но извлекать псилоцибин из Psilocybe затратно: его масса составляет лишь 0,2–1% от сухой массы гриба. Поэтому ученые хотят «научить» другие организмы производить это вещество в больших количествах.

На сегодняшний день во многих странах псилоцибин запрещен. Однако, в последние годы у этого алкалоида обнаружили якобы полезные свойство: подавлять депрессию, снижать тревожность у больных раком.

Некоторые ученые полагают, что псилоцибин не вызывает побочных эффектов. Но это вопрос спорный.

Издание Страна пишет, что сейчас проходит серия клинических испытаний, на которых оценивают способность вещества снижать тягу к алкоголю.

Если вещество окажется эффективным и безопасным, его статус могут пересмотреть и начать использовать в лечебной практике. И тогда псилоцибин понадобится в больших количествах.

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